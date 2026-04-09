Visite guidée d’une cabane ostréicole Conservatoire des Landes des Gascogne Sanguinet

Sanguinet

Visite guidée d’une cabane ostréicole

Conservatoire des Landes des Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27

Au cœur du site patrimonial du Conservatoire des Landes de Gascogne de Sanguinet, découvrez la première cabane ostréicole et du pêcheur reconstruite à l’identique et son musée du Bassin d’Arcachon.

Une concession ostréicole reconstituée Pour la première fois de l’histoire du Bassin d’Arcachon, une authentique cabane ostréicole vouée à la démolition a été sauvegardée par l’association du Conservatoire Patrimonial du Bassin d’Arcachon et Les Amis du Conservatoire des Landes de Gascogne à Sanguinet.

Démontée au Port de La Teste-de-Buch elle a été remontée à l’identique en 18 mois, au cœur du site du Conservatoire des Landes de Gascogne, à Sanguinet. Elle représente l’élément patrimonial symbolique du Pays de Buch au sein d’un parc comprenant des bâtiments typiques d’autres pays des Landes de Gascogne.

Pour les visites de groupe, contacter directement le Conservatoire . .

Conservatoire des Landes des Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Visite guidée d’une cabane ostréicole

L’événement Visite guidée d’une cabane ostréicole Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs