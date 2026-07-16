Visite guidée d’une mosquée et de son histoire, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée d’une mosquée et de son histoire 19 et 20 septembre Mosquée Mirail Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. 30 place par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, auxquelles elle participe officiellement pour la première fois, la mosquée du Mirail, à Toulouse, ouvre ses portes au grand public.

Accompagnés par des bénévoles, les visiteurs suivront un parcours guidé à travers les différents espaces du lieu : bibliothèque, salle de prière, espace éducatif et jardin.

La visite permettra de découvrir l’architecture contemporaine du bâtiment, de retracer l’histoire de sa création grâce à une exposition en dix panneaux, et de mieux comprendre le rôle d’une mosquée comme lieu de vie au cœur de la ville. Au-delà de la prière, elle accueille en effet des activités culturelles, éducatives et solidaires.

Un espace sera également consacré à la sensibilisation aux comportements responsables et à la préservation de l’environnement, en lien avec les initiatives menées par la mosquée.

La découverte se prolongera autour d’une collation, moment d’échange convivial avec les bénévoles, et se clôturera par un quiz ludique.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 9h à 17h, par créneaux de 25 à 30 personnes.

Réservation : inscription en ligne sur le site de la mosquée, mosquee-mirail-toulouse.fr. La page de réservation par créneau sera mise en ligne prochainement.

Mosquée Mirail Toulouse 1 Place Edouard Bouillères, 31100 Toulouse Toulouse 31053 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 20 48 25 https://www.mosquee-mirail-toulouse.fr/ Née en 1973 de la volonté d’un groupe d’étudiants et de travailleurs immigrés musulmans, la Mosquée du Mirail trouve ses racines dans la première salle de prière de la ville, ouverte en 1977, premier lieu de culte musulman de Toulouse. Portée pendant des décennies par la mobilisation des fidèles, des premières collectes de fonds aux longues années de chantier, elle s’incarne enfin dans un édifice contemporain inauguré en 2022.

Aujourd’hui, la mosquée est un repère architectural du quartier du Mirail et un véritable lieu de vie. Au-delà de la prière, elle accueille des activités culturelles, éducatives et solidaires, animées par près de cent cinquante bénévoles, et s’organise autour de six engagements : accueillir, maintenir, transmettre, aider, développer et communiquer. La mosquée du Mirail est située 1 Place Édouard Bouillères à Toulouse.

Nous vous encourageons à privilégier les transports en commun ou le covoiturage afin de faciliter le stationnement et de limiter la circulation autour du site.

Accès par le métro ligne A – Terminus Basso Cambo

À l’occasion des Journées du Patrimoine, auxquelles elle participe officiellement pour la première fois, la Mosquée du Mirail de Toulouse ouvre ses portes au grand public.

© Mosquée Mirail Toulouse