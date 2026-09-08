Visite guidée en chanson du village de Rudelle, Église Saint-Martial, Rudelle

Informations pratiques

Visite guidée en chanson du village de Rudelle Samedi 19 septembre, 20h30 Église Saint-Martial Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par une visite musicale et décalée de la bastide historique de Rudelle.

Aux commentaires du guide répondront, en contrepoint, les chansons et les interventions du comédien Roméo Boccara, pour une découverte sensible, originale et pleine d’émotion.

Église Saint-Martial Rue principale, 46120 Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie http://rudelle.fr L’église aurait été à l’origine la chapelle de l’hôpital mentionnée en 1266 par le testament de son fondateur, Bertrand de Cardaillac. Elle ne serait devenue église paroissiale que dans la seconde moitié du XVe siècle.

L’édifice, qui peut être daté de la deuxième moitié du XIIIe siècle, aurait été construit peu après la fondation de la bastide vers 1250.

L’église a été très restaurée dans les années 1890 par l’architecte Paul Gout, lequel a supprimé la toiture au profit d’une couverture en terrasse et a surtout ajouté les bretèches de son couronnement. Les travaux ont été surveillés par l’architecte de Cahors Achille Rodolosse.

L’église Saint-Martial est un bon exemple d’église fortifiée, cet aspect ayant cependant été amplifié par la restauration de la fin du XIXe siècle.

Laissez-vous tenter par une visite à la fois musicale et déconcertante de la bastide historique de Rudelle. Le comédien Roméo Boccara saura vous toucher et vous émouvoir en chansons, sur des en aux…

© Gilles Tordjeman – Grand-Figeac