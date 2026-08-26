Visite guidée en famille Regarde Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
mercredi 28 octobre 2026 · Musée de l'Illustration Jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite guidée en famille Regarde
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Venez découvrir la photolittérature, ce genre fascinant où l’appareil photo remplace le pinceau de l’illustrateur.
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Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
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English :
Come and discover photoliterature, a fascinating genre in which the camera replaces the illustrator’s brush.
L’événement Visite guidée en famille Regarde Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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