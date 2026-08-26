Visite guidée en famille Regarde Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite guidée en famille Regarde

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Venez découvrir la photolittérature, ce genre fascinant où l’appareil photo remplace le pinceau de l’illustrateur.

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Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr

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English :

Come and discover photoliterature, a fascinating genre in which the camera replaces the illustrator’s brush.

L’événement Visite guidée en famille Regarde Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région