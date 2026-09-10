Visite guidée en famille – Vis ma vie de duc Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
mardi 20 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 15:00 – 16:30
Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ : (demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA…) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221694>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12
Cette visite en famille propose de découvrir le quotidien au château à l’époque du duc de Bretagne François II.Au fil du parcours, les participants suivent les grands moments d’une journée à la cour, du lever jusqu’au banquet. Des jeux et activités ponctuent le parcours pour découvrir de façon ludique la vie au château.Pour les adultes et les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, avec 1 adulte pour 2 enfants maximum.Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221694>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
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