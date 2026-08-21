Visite guidée en LSF du Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre
dimanche 13 septembre 2026 · Jardin Intérieur à Ciel Ouvert · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
Visite guidée en LSF du Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Dimanche 13 septembre, 11h00 Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Orne
7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 6 chemin du Lavoir, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « elsa.gluckmann@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669634448 »}, {« type »: « email », « value »: « benodelomez@gmail.com »}]
Dominique vous fera (re)découvrir le Jardin Intérieur à Ciel Ouvert en compagnie d’Elsa, interprète en LSF. Visite accessible à toustes : sourd.e.s, malentendant.e.s, entendant.e.s et tous âges.
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