Visite guidée en LSF du Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Visite guidée en LSF du Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Dimanche 13 septembre, 11h00 Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Orne

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00

Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 6 chemin du Lavoir, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « elsa.gluckmann@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669634448 »}, {« type »: « email », « value »: « benodelomez@gmail.com »}]

Dominique vous fera (re)découvrir le Jardin Intérieur à Ciel Ouvert en compagnie d’Elsa, interprète en LSF. Visite accessible à toustes : sourd.e.s, malentendant.e.s, entendant.e.s et tous âges.