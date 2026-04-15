Visite guidée : entre apothicairerie et jardins, Abbaye de Graville, Le Havre

Visite guidée : entre apothicairerie et jardins 6 et 7 juin Abbaye de Graville Seine-Maritime

Durée 45 min, 5€, 3€, gratuit (<26 ans, bénéficiaires des minima sociaux et cartes spécifiques). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 - 2026-06-07T16:15:00+02:00

Si les jardins ont bien changé depuis la période médiévale, rien ne nous interdit de vous faire rêver et de vous transporter quelques siècles en arrière. La visite débute dans l’apothicairerie située dans les salles basses, les portes s’ouvriront ensuite pour vous permettre d’accéder aux jardins. Suivez le guide !

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr/commun/programme.jsp?process=3 »}] Guillaume Malet de Graville, compagnon de Guillaume le Conquérant, rentrant vainqueur de la Bataille d’Hastings, donne à l’abbaye de Graville toute sa grandeur. L’église, qu’il fait construire, présente les caractéristiques de l’art roman normand à l’exception du chœur reconstruit à l’époque gothique. Les bâtiments conventuels (XII-XVIIIe siècles), aujourd’hui Musée de France, abritent des statues médiévales parmi les plus belles de Normandie. Éléments lapidaires, tableaux et gravures, ornements complètent l’ensemble. L’abbaye est aussi le siège d’une étonnante collection de plus de 150 maquettes, de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle, illustrant l’habitation humaine. Dans les jardins, une monumentale statue de la Vierge à l’enfant, appelée “Vierge noire”, fait l’objet de nombreuses dévotions. Des éléments de l’original, offert par les mères chrétiennes en 1870 sont conservés dans le musée. Parking à proximité, accessibilité partielle, lignes bus Lia à proximité.

Si les jardins ont bien changé depuis la période médiévale, rien ne nous interdit de vous faire rêver et de vous transporter quelques siècles en arrière. La visite débute dans l’apothicairerie située…

©F-Dugué