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Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau L’Almanarre Hyères

Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau L’Almanarre Hyères dimanche 14 juin 2026.

Lieu : L'Almanarre

Adresse : D 559

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hyères

Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau

L’Almanarre D 559 Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Partez pour une balade guidée entre patrimoine archéologique et paysages méditerranéens.
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L’Almanarre D 559 Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 08  accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

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English :

Join a guided walk combining archaeology and Mediterranean landscapes.

L’événement Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau Hyères a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc national de Port-Cros

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