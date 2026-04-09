Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau L’Almanarre Hyères
Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau L’Almanarre Hyères dimanche 14 juin 2026.
Hyères
Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau
L’Almanarre D 559 Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Partez pour une balade guidée entre patrimoine archéologique et paysages méditerranéens.
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L’Almanarre D 559 Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 65 51 49 site.olbia@mairie-hyeres.com
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English :
Join a guided walk combining archaeology and Mediterranean landscapes.
L’événement Visite guidée Entre le Sanctuaire d’Aristée et le Fort du Pradeau Hyères a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc national de Port-Cros
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