Visite guidée et atelier osier pour tous à partir de 3 ans, Centre d’Art autour de l’Osier, Villaines-les-Rochers

Informations pratiques

Visite guidée et atelier osier pour tous à partir de 3 ans 19 et 20 septembre Centre d’Art autour de l’Osier Indre-et-Loire

12 euros par participant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvre la matière osier et repart avec ta fabrication (modèles au choix) !

Centre d’Art autour de l’Osier 50 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com https://www.facebook.com/MH.Metezeau Il propose à la visite : oseraie, jardin d’osier vivant en pot, atelier de vannerie, boutique, galerie du tressage au tissage, fond de cour avec la façade maçonnée de caves troglodytes, la galerie de peinture au brin d’osier, les vitrines du Centre d’Art, le Cabinet chinois avec la peinture au calame d’osier et encre de galle de chêne. Parking sur place, accès PMR directement sur la terrasse en nous prévenant de votre arrivée au 06 21 73 09 40

Découvre la matière osier et repart avec ta fabrication (modèles au choix) !

©JC Coutand ADT Touraine