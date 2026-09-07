Visite guidée et commentée des ruines du Couvent des cordelières (Hôpital Broca), Jardin de l’hôpital Broca, Paris

Informations pratiques

Visite guidée et commentée des ruines du Couvent des cordelières (Hôpital Broca) Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin de l’hôpital Broca Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée du jardin de l’hôpital Broca et des ruines du couvent des Cordelières par Françoise Blon membre du conseil de quartier de Croulebarbe dans le 13ème.

Jardin de l’hôpital Broca 54 rue Pascal 75013 Paris Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Paris Île-de-France

Visite commentée

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