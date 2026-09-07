Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure, Camp celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure Dimanche 20 septembre, 09h30 Camp celtique de la Bure Vosges

Prévoir de bonnes chaussures.

Inscriptions à l’Office de Tourisme.Tout public.

Rendez-vous: Parking du Col de la Crénée – 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Accompagnés d’un guide de l’Office de tourisme et de Pauline Morel, autrice et illustratrice, partez à la découverte du camp celtique de la Bure lors d’une balade de 4 km.

Entre patrimoine, nature et croquis, explorez ce remarquable site fortifié gaulois et gallo-romain qui domine la vallée de la Haute-Meurthe. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Camp celtique de la Bure 64 Rue du 43E Rit, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 0329526666 https://www.saint-die-des-vosges.fr/bouger/nature/camp-celtique-de-la-bure/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 42 22 22 »}] Visites libres, Visites guidées sur demande

Accompagnés d’un guide de l’Office de tourisme et de Pauline Morel, autrice et illustratrice, partez à la découverte du camp celtique de la Bure lors d’une balade de 4 km.

©B. Bernard