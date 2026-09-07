Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure, Camp celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 20 septembre 2026 · Camp celtique de la Bure · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure Dimanche 20 septembre, 09h30 Camp celtique de la Bure Vosges
Prévoir de bonnes chaussures.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.Tout public.
Rendez-vous: Parking du Col de la Crénée – 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Accompagnés d’un guide de l’Office de tourisme et de Pauline Morel, autrice et illustratrice, partez à la découverte du camp celtique de la Bure lors d’une balade de 4 km.
Entre patrimoine, nature et croquis, explorez ce remarquable site fortifié gaulois et gallo-romain qui domine la vallée de la Haute-Meurthe. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Camp celtique de la Bure 64 Rue du 43E Rit, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 0329526666 https://www.saint-die-des-vosges.fr/bouger/nature/camp-celtique-de-la-bure/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 42 22 22 »}] Visites libres, Visites guidées sur demande
Accompagnés d’un guide de l’Office de tourisme et de Pauline Morel, autrice et illustratrice, partez à la découverte du camp celtique de la Bure lors d’une balade de 4 km.
©B. Bernard
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