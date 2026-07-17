Visite guidée et libre du château de Meslay, Château de Meslay, Meslay

Informations pratiques

Visite guidée et libre du château de Meslay 19 et 20 septembre Château de Meslay Loir-et-Cher

Tarifs 2026 – Visite guidée & visite libre : 8€ pour adulte/5€ pour les enfants (5 à 15 ans)/Gratuit moins de 5 ans. Visite libre : 4€50 pour adulte/2€ pour les enfants (5 à 15 ans)/Gratuit moins de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nouveautés cette année :

Exceptionnel ! Le Château de Meslay refait sa toiture au travers d’une campagne de travaux de rénovation : les visiteurs auront la chance de bénéficier de la présentation et démonstration sur place des savoir-faire en charpente, maçonnerie et couverture des entreprises intervenantes locales travaillant pour les monuments historiques.

Tout au long de la visite des lieux, vous pourrez admirer les peintures de Xavier Dordor grâce à l’exposition « Escales à Meslay » : de Venise à Paris, des campagnes françaises à celles du Vendômois et de Meslay, le peintre nous fait voyager au travers de magnifiques toiles (huile et acrylique).

Outre les nouveautés de cette année, vous pourrez choisir entre :

– la visite guidée des intérieurs (horaires : 15h/16h30) avec visite de l’étage de réception (grand salon, salon de billard, salle à manger, salon d’hiver, cuisines en sous-sol voûté etc…). Vidéos et fonds sonores rythment la visite.

– la visite libre des extérieurs du château : pressoir, pigeonnier, collection familiale de voitures hippomobiles, sellerie, visite de la terrasse surplombant le Loir, et film de 20 mn qui retrace l’histoire du lieu et des propriétaires successifs.

Château de Meslay 19 Allée du Château 41100 Meslay Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.chateaudemeslay.com https://www.facebook.com/chateaudemeslay/ https://www.chateaudemeslay.com/index.php Le Château de Meslay, situé à 5 mn de Vendôme, est une très élégante demeure du XVIIIe siècle construit sur les plans de Jules Michel Hardouin, neveu du grand Hardouin Mansart.

Le parcours de visite comprend la visite guidée des intérieurs du Château ainsi que la visite des extérieurs (ensemble de dépendances : sellerie, pigeonnier, pressoir et collection familiale de voitures hippomobiles). Film et vidéos rythment la visite.

Meslay fait partie de l’Association des Châteaux de la Loire, et est classé au titre des Monuments Historiques dans sa totalité depuis 2017.

Son maitre d’ouvrage est Jean François de la Porte, personnage considérable tant à Paris qu’à Meslay. À Paris, il fut fermier général 50 ans, Président du comité des caisses et proche du cardinal de Fleury, principal ministre de Louis XV. À Meslay, il entreprend un chantier gigantesque qui durera trois ans (1732-1735) : déplacement du village à son emplacement actuel et démolition de l’ancien château fortifié de Meslay (qui accueillit Henri IV en 1589 lors du siège de Vendôme alors aux mains de la ligue catholique). Il entreprend également la création d’une manufacture de cotonnades qui eut un grand succès puisqu’elle permit au village de voir doubler sa population dans les six années qui ont suivi sa création.s.

Venez découvrir le Château de Meslay comme vous ne l’avez jamais vu.

©châteaudemeslay