Visite guidée et récital de piano, Église Saint-Martin, Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Visite guidée et récital de piano Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Martin Calvados

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’église Saint Martin de La Croupte, sa source guérisseuse et son lavoir n’auront plus de secret pour vous après la visite commenntée!

Un moment priviligié ensuite avec le récital de piano que donnera l’excellent musicien, Gilles Bérard.

Au programme, Franz Liszt et Robert Schumann.

Église Saint-Martin La Croupte, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie

L’église Saint Martin de La Croupte, sa source guérisseuse et son lavoir n’auront plus de secret pour vous après la visite commenntée!

©