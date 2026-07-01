Visite libre du rez-de-jardin et du premier étage, Château du Kinnor, Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Visite libre du rez-de-jardin et du premier étage 19 et 20 septembre Château du Kinnor Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du château rez de jardin et 1er étage avec accueil dans tous les lieux ouverts.

Visite commentée et guidée de la Poterne.

Point accueil pour tous renseignements et point de ventes de cartes postales et de livres concernant le château.

Vidéo de 15 mn environ: histoire du château

Stand boissons crêpes

Château du Kinnor 409 Route de la Boissière, 14140 Livarot-Pays-d’Auge, France Livarot-Pays-d’Auge 14140 Fervaques Calvados Normandie 0231323396 https://www.chateaulekinnor.com Ce château constitue l’un des édifices majeurs du Pays d’Auge. Il a été construit de 1597 à 1602 par l’architecte François Gabriel (ancêtre de la célèbre lignée des Gabriel) pour Guillaume de Hautemer, sur un manoir plus ancien (dont le seul vestige est le colombier). L’aménagement d’un potager, la plantation de pommiers et la modernisation du décor intérieur sont intervenus au XIXe siècle (cheminées, boiseries, etc.). Au début du XIXe siècle, le château a été acquis par Madame de Custine. Chateaubriand y a effectué plusieurs séjours. Malgré les modifications du XIXe siècle, l’importance de l’édifice a été soulignée par Ruprich-Robert dès 1925. Route : Lisieux direction Alençon

Visite libre du château rez de jardin et 1er étage avec accueil dans tous les lieux ouverts.

©Jean-Claude LHOTEL