Visite guidée: exploration des lieux qui ont façonné Flers, Office de tourisme, Flers

Informations pratiques

Visite guidée: exploration des lieux qui ont façonné Flers 19 et 20 septembre Office de tourisme Orne

Durée 1h30, RDV office de tourisme, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une exploration sensible des lieux qui ont façonné Flers : des ferronneries Hodiesne au château du Hazé, en passant par la salle des fêtes, symbole du patrimoine vivant de la ville.

Avec cette nouvelle visite intitulée « Patrimoine en danger », Montagnes de Normandie propose au public un parcours inédit pour mieux comprendre la richesse culturelle du territoire et l’urgence de préserver ses sites les plus vulnérables.

Office de tourisme 4 place du docteur Vayssières, 61100 Flers Flers 61100 Orne Normandie 02 33 65 06 75 http://www.montagnesdenormandie.fr Office de tourisme « Montagnes de Normandie »

Une exploration sensible des lieux qui ont façonné Flers : des ferronneries Hodiesne au château du Hazé, en passant par la salle des fêtes, symbole du patrimoine vivant de la ville.

©naé