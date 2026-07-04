Visite guidée exposition Kourtney Roy Cité de l’économie Paris
samedi 4 juillet 2026 · Cité de l'économie · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches, les visites guidées permettent de découvrir l’exposition sous un double regard, artistique et économique. En replaçant les photos de Kourtney Roy dans le contexte du tourisme mondial, ces visites permettent de mieux comprendre l’envers du décor : entre rêve d’évasion, réalités économiques et impact environnemental. Grâce au style singulier de l’artiste — couleurs saturées, mises en scène cinématographiques et humour décalé — la Cité de l’Economie invite à regarder autrement nos paysages de vacances et à s’interroger sur la place du tourisme dans le monde économique d’aujourd’hui et de demain.
Du mardi au dimanche tout l’été
Horaire : 16h30
Durée : 45 minutes
A partir de 14 ans
Une visite guidée avec un double regard, artistique et économique, qui décrypte les photos de Kourtney Roy pour comprendre les enjeux du tourisme mondial.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 16h30 à 17h15
payant
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T19:30:00+02:00
fin : 2026-08-16T20:15:00+02:00
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Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
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