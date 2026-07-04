Visite guidée exposition Kourtney Roy Cité de l’économie Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches, les visites guidées permettent de découvrir l’exposition sous un double regard, artistique et économique. En replaçant les photos de Kourtney Roy dans le contexte du tourisme mondial, ces visites permettent de mieux comprendre l’envers du décor : entre rêve d’évasion, réalités économiques et impact environnemental. Grâce au style singulier de l’artiste — couleurs saturées, mises en scène cinématographiques et humour décalé — la Cité de l’Economie invite à regarder autrement nos paysages de vacances et à s’interroger sur la place du tourisme dans le monde économique d’aujourd’hui et de demain.

Du mardi au dimanche tout l’été

Horaire : 16h30

Durée : 45 minutes

A partir de 14 ans

Une visite guidée avec un double regard, artistique et économique, qui décrypte les photos de Kourtney Roy pour comprendre les enjeux du tourisme mondial.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h30 à 17h15

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:30:00+02:00

fin : 2026-08-16T20:15:00+02:00

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Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris



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