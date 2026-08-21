Visite guidée expositions temporaires, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas

Informations pratiques

Visite guidée expositions temporaires 19 et 20 septembre Musée du cartonnage et de l’imprimerie Vaucluse

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Derniers jours pour découvrir deux expositions temporaires uniques au musée du Cartonnage et de l’Imprimerie !

Savoir-faire et faire savoir / De l’usine à l’œuvre, prêt exceptionnel du musée d’Orsay dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail, à découvrir jusqu’au 20 septembre et Avant le silence – Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin à découvrir jusqu’au 31 octobre.

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Musée du cartonnage et de l’imprimerie 3 avenue maréchal foch, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490355875 https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-du-cartonnage-et-de-l-imprimerie [{« type »: « phone », « value »: « 0490355875 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.cartonnage@vaucluse.fr »}] [{« link »: « https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-du-cartonnage-et-de-l-imprimerie »}] Ce musée propose une immersion dans l’histoire des techniques de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, reconnue comme la capitale française du cartonnage du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. À travers un riche parcours, il retrace l’évolution d’un savoir-faire industriel étroitement lié au développement économique et artistique du territoire.

Les collections rassemblent machines, outils, boîtes en carton, étiquettes lithographiques ainsi qu’un important fonds de documents iconographiques. Elles témoignent de la diversité et de la créativité des productions destinées à de nombreux secteurs, tels que la pharmacie, la bijouterie, la confiserie ou encore la parfumerie. A l’entrée de Valréas – route d’Orange

Derniers jours pour découvrir deux expositions temporaires uniques au musée du Cartonnage et de l’Imprimerie !

© Département de Vaucluse