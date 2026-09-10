Visite guidée express – Djamel Tatah. Répéter – muter, Musée national Magnin, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée express – Djamel Tatah. Répéter – muter 19 et 20 septembre Musée national Magnin Côte-d’Or

Gratuit. Jauge limitée à 25 personnes. Réservation obligatoire au 03.80.67.11.10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Dernière chance pour découvrir l’exposition temporaire « Djamel Tatah. Répéter – Muter » avant sa fermeture !

Découvrez l’univers de l’artiste lors d’une visite guidée de l’exposition. À travers ses grandes figures humaines inscrites dans des aplats colorés, l’artiste explore les notions de répétition et de mutation : les images se rejouent, se transforment, se dédoublent et se déplacent d’un tableau à l’autre. Une exploration sensible d’une œuvre où la répétition devient source de transformation.

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.

Dernière chance pour découvrir l’exposition temporaire « Djamel Tatah. Répéter – Muter » avant sa fermeture !

©François Jay