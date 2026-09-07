Visite guidée express – Les incontournables de la collection permanente, Musée national Magnin, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Magnin · Dijon
Informations pratiques
Visite guidée express – Les incontournables de la collection permanente 19 et 20 septembre Musée national Magnin Côte-d’Or
Gratuit. Jauge limitée à 25 personnes. Réservation obligatoire au 03.80.67.11.10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Scènes de genre, paysages, portraits et peintures historiques : pour ne rien manquer de la collection du musée national Magnin, suivez le guide pour un voyage du XVIIe au XIXe siècle.
Une visite pleine de révélations !
Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.
Scènes de genre, paysages, portraits et peintures historiques : pour ne rien manquer de la collection du musée national Magnin, suivez le guide pour un voyage du XVIIe au XIXe siècle.
©GrandPalaisRmn / Stéphane Maréchalle
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