Visite guidée express – Les incontournables de la collection permanente, Musée national Magnin, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée express – Les incontournables de la collection permanente 19 et 20 septembre Musée national Magnin Côte-d’Or

Gratuit. Jauge limitée à 25 personnes. Réservation obligatoire au 03.80.67.11.10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Scènes de genre, paysages, portraits et peintures historiques : pour ne rien manquer de la collection du musée national Magnin, suivez le guide pour un voyage du XVIIe au XIXe siècle.

Une visite pleine de révélations !

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.

Scènes de genre, paysages, portraits et peintures historiques : pour ne rien manquer de la collection du musée national Magnin, suivez le guide pour un voyage du XVIIe au XIXe siècle.

©GrandPalaisRmn / Stéphane Maréchalle