Visite guidée express – L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin, Musée national Magnin, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée express – L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin 19 et 20 septembre Musée national Magnin Côte-d’Or

Gratuit. Jauge limitée à 25 personnes. Réservation obligatoire au 03.80.67.11.10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Construit au XVIIe siècle, l’hôtel Lantin abrite depuis 1938 les collections du musée Magnin. Bâti autour d’une cour centrale, le monument présente des façades sobres aux détails inspirés de l’Antiquité. Découvrez tous les secrets de l’architecture de ce lieu unique à Dijon mais aussi l’histoire des différents propriétaires qui s’y sont succédé.

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.

Construit au XVIIe siècle, l’hôtel Lantin abrite depuis 1938 les collections du musée Magnin. Bâti autour d’une cour centrale, le monument présente des façades sobres aux détails inspirés de tous les…

©GrandPalaisRmn / Michel Urtado