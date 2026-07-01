Informations pratiques

Visite guidée « flash » de l’abbaye aux Dames de Saintes 19 et 20 septembre L’Abbaye aux Dames Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. 35 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les guides conférencières de la Collégiale GCA vous proposent des visites « flash » de 30 minutes pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye aux Dames de Saintes.

Ces visites consacrées à un abrégé de l’histoire du monument et à sa façade romane auront lieu à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.

Nombre de places limité.

L’Abbaye aux Dames 11 Place de l’Abbaye, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546974848 https://www.abbayeauxdames.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 97 48 48 »}, {« type »: « email », « value »: « info@abbayeauxdames.org »}] Ancienne abbaye bénédictine créée en 1047, l’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Ces femmes de pouvoir étaient moniales et portaient la crosse. Ayant fait vœu de piété, ces religieuses vivaient cloîtrées et occupaient leur vie à la contemplation. Elles frappaient la monnaie et avaient le goût de l’entreprise. Les moniales ont fait du lieu un véritable lieu de partage au rayonnement immense.

L’Abbaye-aux-Dames se structure autour de l’église Sainte-Marie, érigée au XIIe siècle. Célèbre pour sa façade et son clocher caractéristique “en pomme de pin”, elle l’est un des monuments emblématiques de l’art roman saintongeais.

Après plusieurs guerres et incendies, les lieux ont été restaurés au cours des années 1970 et 1980.

Les guides conférencières de la Collégiale GCA vous proposent des visites « flash » de 30 minutes pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye aux Dames de Saintes.

©sebastien laval