Novion-Porcien

Visite guidée flash Une guerre, un objet

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Les 8 et 9 août à 10h et le 9 août à 14h. Rendez-vous au Musée Guerre et Paix pour une visite guidée flash. Suivez le guide pour découvrir trois objets phare du musée objets de la vie quotidienne, véhicules, uniformes… Réservation conseillée 30 places disponibles

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

August 8 and 9 at 10 a.m. and August 9 at 2 p.m. Join us at the War and Peace Museum for a quick guided tour. Follow the guide to discover three of the museum’s highlights: everyday objects, vehicles, uniforms… Reservations recommended; 30 spots available

L’événement Visite guidée flash Une guerre, un objet Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme