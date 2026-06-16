Visite guidée flash Une guerre, un objet Novion-Porcien
Visite guidée flash Une guerre, un objet Novion-Porcien samedi 8 août 2026.
Novion-Porcien
Visite guidée flash Une guerre, un objet
Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Prix d’entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Les 8 et 9 août à 10h et le 9 août à 14h. Rendez-vous au Musée Guerre et Paix pour une visite guidée flash. Suivez le guide pour découvrir trois objets phare du musée objets de la vie quotidienne, véhicules, uniformes… Réservation conseillée 30 places disponibles
.
Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
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English :
August 8 and 9 at 10 a.m. and August 9 at 2 p.m. Join us at the War and Peace Museum for a quick guided tour. Follow the guide to discover three of the museum’s highlights: everyday objects, vehicles, uniforms… Reservations recommended; 30 spots available
L’événement Visite guidée flash Une guerre, un objet Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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