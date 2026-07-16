Visite libre du musée Guerre et Paix, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien

Informations pratiques

Visite libre du musée Guerre et Paix 19 et 20 septembre Musée Guerre et Paix Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au coeur de l’Histoire entre 1852 et 1945 ! Le temps d’un week-end, venez découvrir les collections du Musée Guerre et Paix : elles vous conteront les trois conflits qui ont marqué le territoire et les habitants du département des Ardennes.

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée, 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est 03 24 72 69 50 http://www.guerreetpaix.fr Le musée a la particularité de présenter dans un même lieu les trois guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, qui ont marqué au « fer rouge » le département des Ardennes. Il propose un parcours de visite chronologique et continu, de 1852 à 1945, jalonné par une riche collection d’objets qui, par sa diversité, reflète toute la réalité des conflits : engins lourds, uniformes, armement, objets du quotidien des soldats et des civils.

La scénographie se veut immersive et propose un voyage dans le temps à travers de multiples dispositifs, pour tous les âges, décors grandeur nature, mises en ambiance, projections spectacles… Mais plus qu’une leçon d’histoire, le musée entend utiliser l’histoire comme leçon et donne à réfléchir aux deux notions de guerre et de paix, hier, aujourd’hui et demain. A 5 km de la sortie A304, entre Charleville-Mézières et Reims.

Plongez au coeur de l’Histoire entre 1852 et 1945 ! Le temps d’un week-end venez découvrir les collections du Musée Guerre et Paix : elles vous conteront les trois conflits qui ont marqué le et les…

©Musée Guerre et Paix – Conseil départemental 08