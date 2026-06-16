Visite guidée Mission Guerre et Paix les collections à hauteur d’enfants Novion-Porcien
Visite guidée Mission Guerre et Paix les collections à hauteur d’enfants Novion-Porcien dimanche 16 août 2026.
Novion-Porcien
Visite guidée Mission Guerre et Paix les collections à hauteur d’enfants
Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Prix d’entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le 16 août à 14h Partez à la recherche du code secret Mission Guerre et Paix !Prêt à enquêter et en savoir plus sur les collections ? Visite accompagnée du livret jeu des éditions Quelle Histoire. Réservation conseillée 30 places disponibles
.
Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
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English :
August 16 at 2:00 p.m. Set out on a quest to find the secret code for the War and Peace mission! Want to investigate and learn more about the collections? Guided tour with the game booklet from Quelle Histoire. Reservations recommended; 30 spots available
L’événement Visite guidée Mission Guerre et Paix les collections à hauteur d’enfants Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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