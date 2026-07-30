Informations pratiques

Novion-Porcien

Visite libre du musée Guerre et Paix journées européennes du patrimoine

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez au cœur de l’Histoire entre 1852 et 1945 !Le temps d’un week-end, venez découvrir les collections du Musée Guerre et Paix elles vous conteront les trois conflits qui ont marqué le territoire et les habitants du département des Ardennes. Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h. Visite libre et gratuite

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50

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English :

%C0 During European Heritage Days, immerse yourself in history from 1852 to 1945!For one weekend, come discover the collections of the War and Peace Museum: they’ll tell the story of the three conflicts that shaped the region and its people in the Ardennes department. Join us on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 6 p.m. Free self-guided tours

L’événement Visite libre du musée Guerre et Paix journées européennes du patrimoine Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme