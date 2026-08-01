Parcours BD au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Informations pratiques

Novion-Porcien

Parcours BD au Musée Guerre et Paix

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-08-17 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30

Le Parcours BD revient pour l’édition 2026 en partenariat avec le Cabaret Vert.Cette année, l’exposition aborde le thème des exilés et des réfugiés de guerre dans la bande dessinée contemporaine. Au coeur de l’exposition Parcours BD dessiner l’exil d’hier et d’aujourd’hui, retrouvez Les 5 drapeaux de Pau (aux éditions Paquet)- Traversées de Lucas Vallerie (aux éditions Pictavia anciennement La Boîte à Bulles)- Em Silêncio d’Adeline Casier (aux éditions Pictavia) —————————————————————————————————————————-Temps fort Dimanche 23 août Venez rencontrer et échanger sur le travail d’auteurs de bandes dessinées.Suivez le guide Des visites guidées flash vous sont proposées – Le samedi 22 août à 10h30 et 14h,- Les mercredis 21, 28 octobre à 10h30- Les vendredis 23 et 30 octobre à 10h30 Tarif Compris dans le prix d’entrée.

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

The Parcours BD is back for the 2026 edition in partnership with Cabaret Vert.This year, the exhibition explores the theme of exiles and war refugees in contemporary comics. At the heart of the “Parcours BD: Depicting Exile Then and Now” exhibition, you’ll find: *Les 5 drapeaux de Pau* (published by Éditions Paquet)- *Traversées* by Lucas Vallerie (published by Pictavia, formerly La Boîte à Bulles) *Em Silencio* by Adeline Casier (published by Pictavia) —————————————————————————————————————————- Highlight: Sunday, August 23: Come meet and discuss the work of comic book authors. Follow the guide: Flash guided tours are available:- Saturday, August 22 at 10:30 a.m. and 2:00 p.m.,- Wednesdays, October 21 and 28 at 10:30 a.m., Fridays, October 23 and 30 at 10:30 a.m. Cost: Included in the admission price.

L’événement Parcours BD au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme