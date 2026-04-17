Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin Abri du marin Combrit

Combrit

Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-17

Visite guidée de l’histoire de l’Abri du Marin, fondé par Jacques de Thézac.

Pas de réservation préalable. .

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin

L’événement Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden