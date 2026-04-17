Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin Abri du marin Combrit
Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin Abri du marin Combrit vendredi 17 avril 2026.
Combrit
Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin
Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-17
Visite guidée de l’histoire de l’Abri du Marin, fondé par Jacques de Thézac.
Pas de réservation préalable. .
Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin
L’événement Visite guidée Histoire de l’Abri du Marin Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
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