Visite guidée Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun Châteaudun
mardi 25 août 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite guidée Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun
Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez le développement urbain de Châteaudun à travers les siècles et ses plus belles maisons, du 18ème au début du 20ème siècle.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .
Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 52 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Discover the urban development of Châteaudun through the centuries and its most beautiful houses, from the 18th to the early 20th century.
L’événement Visite guidée Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-17 par OT GRAND CHATEAUDUN
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