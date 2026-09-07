Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Bénédictines · Landerneau
Informations pratiques
Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines 19 et 20 septembre Jardin des Bénédictines Finistère
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines
Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, qui occupe l’enclos de l’ancien couvent du même nom, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville. Après leur départ dans les années 1970, les religieuses ont laissé derrière elles un patrimoine végétal et bâti que la commune met aujourd’hui en valeur.
Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire et l’organisation de ce jardin en lien avec celle de l’ancien couvent et ainsi de mieux comprendre l’importance de ce site dans le développement de la ville.
Jardin des Bénédictines Rue de Saint-Ernel 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06 03 85 33 11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ https://patrimoine.landerneau.bzh/expositions/salle-le-couvent-des-benedictines-du-calvaire-258/n:237 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-guidee-du-jardin-des-benedictines&src=agenda »}] Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville. Il est digne d’intérêt tant par la qualité de la restitution paysagère de ces dernières années que par son histoire, désormais expliquée par des panneaux d’interprétation donnant toutes les clés de compréhension du site.
Cette exposition numérique complète les contenus développés dans le parcours patrimonial, mis en place dans le jardin, en permettant d’approfondir la riche histoire de ce lieu d’exception. Parking des salles de sport en face du jardin. Accessible PMR mais pentes assez raides. Tables de pique-nique.
Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines
© Ville de Landerneau
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Conférence Une histoire de la photographie, en passant par Landerneau Centre culturel Le Family Landerneau 15 septembre 2026
- Conférence Les ateliers de la Société linière du Finistère Route de la Petite Palud Landerneau 18 septembre 2026
- Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Pays de Landerneau-Daoulas Landerneau 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison des Treize Lunes Maison des 13 Lunes Landerneau 19 septembre 2026
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau 19 septembre 2026