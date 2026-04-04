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Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon

Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon

Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon mardi 28 avril 2026.

Lieu : Maison natale Victor Hugo

Adresse : 140 Grande Rue

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 7 7 7 Autres Tarifs

Besançon

Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation)

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 17:00:00
fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :
2026-04-28 2026-05-13 2026-05-22 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-12 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-09-02

Au détour des ruelles du centre historique, notre guide-conférencier vous dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville. Une visite idéale pour celles et ceux qui veulent découvrir le véritable cœur de Besançon.   .

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  contact@besancon-tourisme.com

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English : Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation)

L’événement Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Besançon a été mis à jour le 2026-03-31 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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