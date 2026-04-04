Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon
Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon mardi 28 avril 2026.
Besançon
Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation)
Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 17:00:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-13 2026-05-22 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-12 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-09-02
Au détour des ruelles du centre historique, notre guide-conférencier vous dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville. Une visite idéale pour celles et ceux qui veulent découvrir le véritable cœur de Besançon. .
Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com
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English : Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation)
L’événement Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Besançon a été mis à jour le 2026-03-31 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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