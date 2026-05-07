Le Havre

Visite guidée Îlot S85

71 Boulevard de Strasbourg Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’angle de la place de l’hôtel de ville, l’îlot S85 dissimule sous ses bâches une vaste campagne de restauration. Au cours de la visite, l’architecte en charge du chantier vous retrace la genèse et le déroulé de ces travaux qui concernent aussi bien les bétons que les ferronneries.

Ils illustrent la complexité de préserver le patrimoine de la Reconstruction dans une grande copropriété.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par Maxime Brunel, architecte de l’agence GO ARCHI.

Durée 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

71 Boulevard de Strasbourg Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Îlot S85

L’événement Visite guidée Îlot S85 Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie