Informations pratiques

Arcachon

Visite guidée immersive et costumée Les Musiciens célèbres de la Ville d’Hiver Arcachon Ville Impériale

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

Parcourir le quartier historique sur le thème des Grands musiciens et la Ville d’Hiver Arcachon Impérial.

Laissez-vous bercer par la magie de l’histoire des magnifiques villas, de la vie des Musiciens et de leurs compositions grâce à des écoutes musicales.

Rendez-vous Parc Mauresque en haut de l’ascenseur. .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Visite guidée immersive et costumée Les Musiciens célèbres de la Ville d’Hiver Arcachon Ville Impériale

L’événement Visite guidée immersive et costumée Les Musiciens célèbres de la Ville d’Hiver Arcachon Ville Impériale Arcachon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Arcachon