Visite guidée Inrap / Ville du Mans – « L’Hôtel-Dieu de Coëffort, une autre histoire de la ville du Mans « , Église Sainte-Jeanne d’Arc, Le Mans
Visite guidée Inrap / Ville du Mans – « L’Hôtel-Dieu de Coëffort, une autre histoire de la ville du Mans « , Église Sainte-Jeanne d’Arc, Le Mans samedi 13 juin 2026.
Visite guidée Inrap / Ville du Mans – « L’Hôtel-Dieu de Coëffort, une autre histoire de la ville du Mans » 13 et 14 juin Église Sainte-Jeanne d’Arc Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
L’Hôtel-Dieu de Coëffort a été construit au XIIe siècle pour accueillir pauvres, malades, enfants abandonnés et pèlerins. Hôpital principal du Mans jusqu’à la création de l’hôpital général en 1666, il est définitivement fermé à la Révolution. De l’hôtel-Dieu lui-même, il ne reste que le bâtiment des malades (actuellement église Sainte-Jeanne-d’Arc). Les récentes recherches archéologiques couplées à des prospections au géo-radar ont révélé les vestiges enfouis d’autres bâtiments, qui permettent de mieux caractériser l’organisation générale de l’établissement hospitalier et son évolution.
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie un guide-conférencier du service animation et médiation des Patrimoines de la ville du Mans et un archéologue de l’Inrap vous proposent une visite à deux voix originale sur l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Coëffort. L’occasion d’évoquer l’architecture de l’édifice, le quotidien des malades et l’apport des dernières avancées archéologiques.
Par Fabien Le Roux, archéologue à l’Inrap et un guide-conférencier du Mans « Ville d’art et d’histoire «
Réservation obligaoire auprès de la Maison du Pilier-Rouge (service médiation et animation des patrimoines), tél : 02 43 47 40 30
Église Sainte-Jeanne d’Arc Place Washington- 72 000 Le Mans Le Mans Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}]
L’Hôtel-Dieu de Coëffort a été construit au XIIe siècle pour accueillir pauvres, malades, enfants abandonnés et pèlerins. Hôpital principal du Mans jusqu’à la création de l’hôpital général en 1666, à…
© Inrap
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