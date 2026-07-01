Visite guidée insolite du musée de la coutellerie Nogent
samedi 11 juillet 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Visite guidée insolite du musée de la coutellerie
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
Tout public
Cet été, le Musée de la Coutellerie propose des visites guidées insolites permettant d’accéder à des espaces habituellement fermés au public. Pendant près de deux heures, les visiteurs découvrent les coulisses du musée, ses réserves, son grenier, sa cour arrière et de nombreux trésors cachés…
Sur réservation. .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 reservation-musee@nogent52.fr
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English :
L’événement Visite guidée insolite du musée de la coutellerie Nogent a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Chaumont
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