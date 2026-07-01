Informations pratiques

Nogent

Visite guidée insolite du musée de la coutellerie

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Tout public

Cet été, le Musée de la Coutellerie propose des visites guidées insolites permettant d’accéder à des espaces habituellement fermés au public. Pendant près de deux heures, les visiteurs découvrent les coulisses du musée, ses réserves, son grenier, sa cour arrière et de nombreux trésors cachés…

Sur réservation. .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 reservation-musee@nogent52.fr

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English :

L’événement Visite guidée insolite du musée de la coutellerie Nogent a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Chaumont