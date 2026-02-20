Visite guidée Jacqueyres de passage à Dax Dax

Visite guidée Jacqueyres de passage à Dax

RDV Office de Tourisme Dax Landes

Située au carrefour de grands axes de communication, Dax s’impose comme une étape importante pour les Pèlerins de Compostelle. Depuis plusieurs siècles, ils trouvent, dans cette cité gasconne, lieux d’accueil et de réconfort ; mais ils y laissent aussi anecdotes et péripéties…

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , merci de vous doter d’oreillettes avec prise Jack (ou d’un casque avec prise Jack).

Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente à 1€. .

