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Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu

Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Route de Beaumont

Adresse : Jardin jungle

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Eu

Visite guidée Jardin jungle

Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles.
Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires.
Visite sans réservation 15€/personne. Durée ~2h.   .

Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73 

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English : Visite guidée Jardin jungle

L’événement Visite guidée Jardin jungle Eu a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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