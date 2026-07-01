[Visite guidée] La Banque de France Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes !, Banque de France de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] La Banque de France Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes ! 18 et 19 septembre Banque de France de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sur réservation. Les inscriptions ouvriront fin juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la seconde fois depuis sa création, notre succursale ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Une invitation rare à découvrir les coulisses de ce lieu habituellement fermé au public, chargé d’histoire et de savoir-faire.

Visites guidées, rencontres avec nos équipes, anecdotes insolites et présentation de nos missions seront au programme de cette journée placée sous le signe de la transmission et de la curiosité.

Un rendez-vous inédit pour plonger dans l’univers discret mais essentiel de notre institution.

⚠️ Mesures de sécurité obligatoires

Contrôle d’identité : chaque visiteur devra présenter une pièce d’identité valide à l’entrée (carte nationale, passeport ou titre de séjour).

Fouille des sacs : une inspection visuelle des sacs sera effectuée à l’accueil. Merci de ne pas apporter d’objets encombrants ou interdits.

Pour des raisons de sécurité, les sacs volumineux ne sont pas autorisés. Aucun vestiaire n’est prévu sur place.

Présence anticipée : les visiteurs doivent se présenter avant l’horaire indiqué sur leur réservation, afin de procéder aux contrôles de sécurité et de constituer les groupes de visite.

L’ensemble du site est placé sous vidéoprotection.

En cas d’évacuation, merci de suivre les consignes du personnel encadrant et de vous diriger calmement vers les sorties de secours.

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte de la succursale.

✅ À savoir

Visites sur inscription dans la limite des places places disponibles.

Chaque créneau de visite dure 1 heure maximum.

Les visites sont organisées en petits groupes avec un parcours comprenant plusieurs ateliers.

Merci de respecter les consignes du personnel tout au long du parcours.

Tout retard pourra entraîner la perte de votre créneau, sans garantie de report possible.

Pour des raisons de confidentialité, certaines zones ne sont pas accessibles au public.

Merci pour votre compréhension et votre coopération.

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette découverte exceptionnelle !

Banque de France de Bordeaux 13 rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « -« }]

Pour la seconde fois depuis sa création, notre succursale ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

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