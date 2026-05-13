Visite Guidée : « La Collection », Musée Matisse, Nice

Visite Guidée : « La Collection » Samedi 23 mai, 18h30 Musée Matisse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Pour adultes (et à partir de 16 ans)

Prenez part à une visite guidée de l’accrochage dédié à la collection du Musée Matisse Nice.

Issu des dons successifs d’Henri Matisse et de sa famille, cet ensemble réunit des œuvres directement venues de l’atelier de l’artiste.

Peintures, dessins, sculptures, gouaches découpées, estampes et livres illustrés offrent un parcours à travers les différentes périodes de son travail. En regard, des objets personnels éclairent au plus près son processus créatif et l’ampleur de ses expérimentations.

La visite se déroule en petit groupe, favorisant un échange privilégié avec la médiatrice.

Derniers jours pour découvrir cet accrochage, avant la fermeture le 25 mai à 18h.

Places limitées. Réservations obligatoires

Durée : environ 1h15

Point de rendez-vous : La galerie Fleurs et Fruits (niveau -2)

Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493810808 https://www.musee-matisse-nice.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-matisse-nice.org/fr/evenement/ »}] Fruit d’une histoire singulière, la collection du musée s’est constituée grâce à la générosité d’Henri Matisse (1869-1954) et de sa famille. En 1953, l’artiste donne à la Ville de Nice un ensemble d’œuvres à l’origine du musée monographique actuel dont Océanie, la mer et Océanie, le ciel (1946). Amélie Matisse, son épouse, complète cet ensemble en 1960 par le legs de peintures et de près d’une centaine de dessins. Les enfants de l’artiste ainsi que leurs héritiers perpétuent ce geste par le don de sculptures, gravures, livres illustrés, céramiques, gouaches découpées, comme l’ensemble des travaux préparatoires aux chasubles de la chapelle du Rosaire, à Vence. Ce fonds est également enrichi de nombreux objets personnels de l’artiste, véritables modèles et acteurs de son œuvre. Issue des ateliers d’Henri Matisse, la collection du Musée Matisse Nice est l’une des plus importantes dans le monde car elle offre un panorama complet du travail de l’artiste. Bus : Lignes 5, 16, 18, 33, 40, 70 – Arrêt : Arènes / Musée Matisse. Vélo en libre-service : Louer un vélo à assistance électrique ou musculaire grâce aux services de Lime et Pony. Voiture : Stationnements libres aux alentours du musée. 4 accès piétons au jardin des Arènes : avenue des Arènes de Cimiez, boulevard de Cimiez, avenue du Monastère, place du Monastère.

Pour adultes (et à partir de 16 ans)

© Ville de Nice