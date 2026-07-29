Visite guidée La découverte de la fromagerie du Vaumadeuc Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André
jeudi 24 septembre 2026 · Le Vaumadeuc · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Visite guidée La découverte de la fromagerie du Vaumadeuc
Le Vaumadeuc La Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:00:00
fin : 2026-09-24 12:15:00
Date(s) :
2026-09-24
Hubert, David et Malo vous accueillent pour vous présenter la Fromagerie du Vaumadeuc. Découvrez le métier d’artisan fromager, la conception des célèbres fromages comme le Grand Madeuc ou la tomme de sarrasin. Une vidéo de présentation vous est proposée, commentée et animée par les producteurs. Vous pourrez également observer les artisans travailler dans l’atelier. Et terminez la visite par une dégustation des fameux fromages et du jus de pomme 100% local !
Durée 1h15. Réservation obligatoire, au guichet de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. .
Le Vaumadeuc La Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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L’événement Visite guidée La découverte de la fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-22 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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