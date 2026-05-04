Visite guidée : La fabuleuse histoire du téléphérique du Salève, Autre lieu, Genève
Visite guidée : La fabuleuse histoire du téléphérique du Salève, Autre lieu, Genève lundi 4 mai 2026.
Visite guidée : La fabuleuse histoire du téléphérique du Salève 4 mai – 28 août Autre lieu
Gratuit, inclus dans le prix du billet | 15 € sans billet de transport
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T11:00:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T11:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Cette visite guidée vous plonge dans son histoire, depuis les premières ascensions jusqu’à l’inauguration du téléphérique en 1932, véritable prouesse technique à son époque. En explorant la gare d’arrivée, vous découvrirez les secrets de son fonctionnement, les défis de sa construction, ainsi que l’architecture moderniste de la gare supérieure conçue par Maurice Braillard, un chef-d’œuvre en béton brut qui semble suspendu dans le vide. Une visite immersive entre patrimoine, technique et architecture, pour comprendre comment le téléphérique du Salève est devenu un monument emblématique du territoire transfrontalier.
Retrouvez plus d’informations sur : Téléphérique du Salève – Agenda
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/agenda/visite-guidee-la-fabuleuse-histoire-du-telepherique-du-saleve/ »}] [{« link »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/agenda/visite-guidee-la-fabuleuse-histoire-du-telepherique-du-saleve/ »}, {« link »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/en/agenda/guided-tour-the-fabulous-history-of-the-saleve-cable-car/ »}]
Partez à la découverte du téléphérique du Salève, symbole du lien historique entre Genève et la montagne.
Téléphérique du Salève
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 6 mai 2026
- Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève 6 mai 2026
- Fête de la Danse, Maison des arts du Grütli, Genève 6 mai 2026
- Seniors, conférences informatiques | Protéger sa vie numérique au quotidien, Cité Seniors, Genève 6 mai 2026
- L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève 6 mai 2026