Visite guidée : La fabuleuse histoire du téléphérique du Salève, Autre lieu, Genève

Visite guidée : La fabuleuse histoire du téléphérique du Salève 4 mai – 28 août Autre lieu

Gratuit, inclus dans le prix du billet | 15 € sans billet de transport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T11:00:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T11:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Cette visite guidée vous plonge dans son histoire, depuis les premières ascensions jusqu’à l’inauguration du téléphérique en 1932, véritable prouesse technique à son époque. En explorant la gare d’arrivée, vous découvrirez les secrets de son fonctionnement, les défis de sa construction, ainsi que l’architecture moderniste de la gare supérieure conçue par Maurice Braillard, un chef-d’œuvre en béton brut qui semble suspendu dans le vide. Une visite immersive entre patrimoine, technique et architecture, pour comprendre comment le téléphérique du Salève est devenu un monument emblématique du territoire transfrontalier.

Retrouvez plus d’informations sur : Téléphérique du Salève – Agenda

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/agenda/visite-guidee-la-fabuleuse-histoire-du-telepherique-du-saleve/ »}] [{« link »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/agenda/visite-guidee-la-fabuleuse-histoire-du-telepherique-du-saleve/ »}, {« link »: « https://www.telepherique-du-saleve.com/en/agenda/guided-tour-the-fabulous-history-of-the-saleve-cable-car/ »}]

Partez à la découverte du téléphérique du Salève, symbole du lien historique entre Genève et la montagne.

Téléphérique du Salève