Le Havre

Visite guidée La forteresse du Havre 1944

Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Parcourez, en car panoramique, plusieurs des points clés de la forteresse édifiée par l’organisation Todt, entre Le Havre, Octeville-sur-mer et Fontaine-la-Mallet.

Ce parcours sera complété par une présentation de l’ensemble de la forteresse et de l’assaut des forces alliées qui a conduit à la reddition des forces allemandes le 12 septembre 1944.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, proposé par l’association Le Havre, Histoire et patrimoine

Durée 3h

Rendez-vous Place Perret

Chaussures et vêtements confortables obligatoires

Réservation obligatoire. .

Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite guidée La forteresse du Havre 1944

L’événement Visite guidée La forteresse du Havre 1944 Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie