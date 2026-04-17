Visite guidée La forteresse du Havre 1944 Le Havre
Visite guidée La forteresse du Havre 1944 Le Havre dimanche 13 septembre 2026.
Le Havre
Visite guidée La forteresse du Havre 1944
Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Parcourez, en car panoramique, plusieurs des points clés de la forteresse édifiée par l’organisation Todt, entre Le Havre, Octeville-sur-mer et Fontaine-la-Mallet.
Ce parcours sera complété par une présentation de l’ensemble de la forteresse et de l’assaut des forces alliées qui a conduit à la reddition des forces allemandes le 12 septembre 1944.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, proposé par l’association Le Havre, Histoire et patrimoine
Durée 3h
Rendez-vous Place Perret
Chaussures et vêtements confortables obligatoires
Réservation obligatoire. .
Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite guidée La forteresse du Havre 1944
L’événement Visite guidée La forteresse du Havre 1944 Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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