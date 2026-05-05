Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix Office du tourisme Morlaix
Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix Office du tourisme Morlaix jeudi 16 juillet 2026.
Morlaix
Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix
Office du tourisme 10, place Charles de Gaulle Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Prenez votre billet aller-retour pour une visite inédite de la ville de Morlaix !
Cette nouvelle visite guidée proposée par l’Office de tourisme vous raconte l’épopée du réseau ferré en Bretagne Nord et plus précisément en Baie de Morlaix.
Le train arrive à Morlaix en 1865 avec la mise en service de la ligne Paris-Brest. D’autres connexions compléteront ensuite le maillage ferroviaire de la région pour transporter marchandises et voyageurs.
De la construction du Viaduc à la gare du Petit train du Dourduff Morlaix Funiculaire , de la vapeur à la Grande Vitesse, cette balade commentée vous fera voyager à travers les étapes marquantes de l’histoire du rail en Pays de Morlaix.
Rendez- vous à la Maison Pénanault, réservation obligatoire .
Office du tourisme 10, place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94
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English : Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix
L’événement Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX
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