Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix Office du tourisme Morlaix

Morlaix

Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix

Office du tourisme 10, place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Prenez votre billet aller-retour pour une visite inédite de la ville de Morlaix !

Cette nouvelle visite guidée proposée par l’Office de tourisme vous raconte l’épopée du réseau ferré en Bretagne Nord et plus précisément en Baie de Morlaix.

Le train arrive à Morlaix en 1865 avec la mise en service de la ligne Paris-Brest. D’autres connexions compléteront ensuite le maillage ferroviaire de la région pour transporter marchandises et voyageurs.

De la construction du Viaduc à la gare du Petit train du Dourduff Morlaix Funiculaire , de la vapeur à la Grande Vitesse, cette balade commentée vous fera voyager à travers les étapes marquantes de l’histoire du rail en Pays de Morlaix.

Rendez- vous à la Maison Pénanault, réservation obligatoire .

Office du tourisme 10, place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94

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English : Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix

L’événement Visite guidée: La grande aventure du Chemin de Fer à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX