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Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

jeudi 22 octobre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
7 7 7 Tarif réduit +8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Vichy

Visite guidée La Mairie et son quartier

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29

Plongez au cœur d’un quartier dont l’évolution urbanistique va vous étonner.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Dive into the heart of a neighborhood whose urban evolution will amaze you.

L’événement Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations

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