Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
jeudi 22 octobre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite guidée La Mairie et son quartier
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Plongez au cœur d’un quartier dont l’évolution urbanistique va vous étonner.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Dive into the heart of a neighborhood whose urban evolution will amaze you.
L’événement Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations
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