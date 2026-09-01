[Visite guidée] La Maison Miffant Rdv devant la Maison Miffant Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant la Maison Miffant · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] La Maison Miffant
Rdv devant la Maison Miffant / 5 Rue d’Écosse Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 10:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire et la restauration d’un bâtiment remarquable !
Cette visite présente la Maison Miffant, son emplacement, les fouilles archéologiques menées dans la rue ainsi que les travaux de restauration réalisés sur le bâtiment.
Durée 45 minutes
Sans réservation
Informations 02 35 06 62 79
Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rdv devant la Maison Miffant / 5 Rue d’Écosse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Visite guidée] La Maison Miffant
L’événement [Visite guidée] La Maison Miffant Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Sortie nature] Les prairies de fin d’été Val Druel Dieppe 12 septembre 2026
- [Concert] YSYS L’Inattendu Dieppe 12 septembre 2026
- [Exposition] Voitures anciennes, Dieppe 13 septembre 2026
- [Visite guidée] À la découverte du Pollet Dieppe 13 septembre 2026
- [Ciné Relax] La Vie d’une femme Le Rex DSN Dieppe 16 septembre 2026