[Visite guidée] La Maison Miffant Rdv devant la Maison Miffant Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] La Maison Miffant

Rdv devant la Maison Miffant / 5 Rue d’Écosse Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire et la restauration d’un bâtiment remarquable !

Cette visite présente la Maison Miffant, son emplacement, les fouilles archéologiques menées dans la rue ainsi que les travaux de restauration réalisés sur le bâtiment.

Durée 45 minutes

Sans réservation

Informations 02 35 06 62 79

Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rdv devant la Maison Miffant / 5 Rue d’Écosse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] La Maison Miffant

L’événement [Visite guidée] La Maison Miffant Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité