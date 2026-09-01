[Visite guidée] La place du Puits Salé Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] La place du Puits Salé
Rendez-vous Place du Puits Salé Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 14:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez pour un voyage à travers les époques au cœur de Dieppe !
Chaque recoin de la place du Puits Salé raconte une partie de l’histoire de la ville. Découvrez les bâtiments, les usages et les événements qui ont marqué ce lieu emblématique du centre historique.
Durée 45 minutes
Sans réservation
Informations 02 35 06 62 79
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Place du Puits Salé Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] La place du Puits Salé
L’événement [Visite guidée] La place du Puits Salé Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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