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Visite guidée La porcelaine de Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges

mercredi 28 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite guidée La porcelaine de Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
11.5 11.5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Visite guidée La porcelaine de Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-12-26 11:30:00

Date(s) :
2026-10-28 2026-11-15 2026-11-29 2026-12-12 2026-12-26 2026-12-27

La porcelaine de Limoges représente plus d’un tiers des collections du musée. Elle couvre une période allant de 1771 à nos jours et témoigne de la diversité de la production depuis plus de 250 ans. En une heure, plongez dans son histoire à travers la collection publique la plus riche au monde !
Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Visite guidée La porcelaine de Limoges

L’événement Visite guidée La porcelaine de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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