Informations pratiques

Sélestat

Visite guidée la sorcellerie à Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Venez découvrir l’histoire bien réelle de la sorcellerie à Sélestat

Saviez-vous que l’auteur du best-seller le Marteau des Sorcières était natif de Sélestat ? Que sur la place d’Armes étaient tenus les procès pour sorcellerie ? Vous avez dit Tour des Sorcières ? Venez découvrir l’histoire bien réelle de la sorcellerie à Sélestat. Recommandée à partir de 12 ans. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

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English :

Come and discover the real history of witchcraft in Sélestat

L’événement Visite guidée la sorcellerie à Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme