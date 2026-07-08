Visite guidée la sorcellerie à Sélestat Sélestat
samedi 31 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Visite guidée la sorcellerie à Sélestat
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Venez découvrir l’histoire bien réelle de la sorcellerie à Sélestat
Saviez-vous que l’auteur du best-seller le Marteau des Sorcières était natif de Sélestat ? Que sur la place d’Armes étaient tenus les procès pour sorcellerie ? Vous avez dit Tour des Sorcières ? Venez découvrir l’histoire bien réelle de la sorcellerie à Sélestat. Recommandée à partir de 12 ans. .
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr
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English :
Come and discover the real history of witchcraft in Sélestat
L’événement Visite guidée la sorcellerie à Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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