Visite guidée La Source des Abatilles Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon
mardi 1 septembre 2026 · Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite guidée La Source des Abatilles
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-11-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-03 2026-09-08 2026-09-10 2026-09-15 2026-09-17 2026-09-22 2026-09-24 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15 2026-10-27 2026-10-29 2026-11-03 2026-11-05 2026-11-10 2026-11-12 2026-11-17
Chic et mondaine, l’eau des Abatilles se déguste sur les plus grandes tables du monde entier. Venez visiter l’entreprise d’embouteillage de cette source, reconnue, depuis 1925 par le corps médical pour ses qualités thermales et captée à 472m de profondeur. Cette visite enchantera aussi bien les petits que les grands grâce à ses machines impressionnantes.
Tous les mardis et jeudis matins, sauf les jours fériés. .
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com
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English : Visite guidée La Source des Abatilles
L’événement Visite guidée La Source des Abatilles Arcachon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Arcachon
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