Visite guidée la sous-préfecture Sélestat
samedi 3 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Visite guidée la sous-préfecture
4 allée de la 1ère Armée Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:15:00
Date(s) :
2026-10-03
Découvrez l’histoire fascinante de l’ancienne Villa Franck et pénétrez dans l’intimité de la demeure du sous-préfet. Les participants doivent se munir de leur carte d’identité
Découvrez l’histoire fascinante de l’ancienne Villa Franck et pénétrez dans l’intimité de la demeure du sous-préfet. Une immersion rare et unique au coeur d’un édifice emblématique du 20e siècle !
Les participants doivent se munir de leur carte d’identité. .
4 allée de la 1ère Armée Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr
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English :
Discover the fascinating history of the former Villa Franck and get a glimpse into the private life of the subprefect’s residence. Participants must bring their ID cards.
L’événement Visite guidée la sous-préfecture Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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