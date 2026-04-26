Informations pratiques

Sélestat

Visite guidée la sous-préfecture

4 allée de la 1ère Armée Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 11:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez l’histoire fascinante de l’ancienne Villa Franck et pénétrez dans l’intimité de la demeure du sous-préfet. Les participants doivent se munir de leur carte d’identité

Découvrez l’histoire fascinante de l’ancienne Villa Franck et pénétrez dans l’intimité de la demeure du sous-préfet. Une immersion rare et unique au coeur d’un édifice emblématique du 20e siècle !

Les participants doivent se munir de leur carte d’identité. .

4 allée de la 1ère Armée Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

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English :

Discover the fascinating history of the former Villa Franck and get a glimpse into the private life of the subprefect’s residence. Participants must bring their ID cards.

L’événement Visite guidée la sous-préfecture Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme